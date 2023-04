Hiiumaa kino lugu leidis tee kinoühingu logosse

Reedel esitles Hiiumaa Kinoühingu looja ja eestvedaja Arno Kuusk oma ettevõtmise uut nägu, millesse on põimitud killukesi nii saare kino minevikust kui olevikust.

Uue kujunduse kandev idee on, et Hiiumaa kino on kino, mis ei püsi paigal, viidates sellele, kuidas Arno käib kinotehnikaga mööda rahvamajasid ja külakeskusi filme näitamas – idee, mis sündis soovist, et head filmid jõuaksid võimalikult paljude inimesteni. Uue logo autor, Velveti disainibüroo loomiguline juht Piia Tammela ütles, et just liikumist väljendavad sinakates, hallides ja lillades toonides ümaranurgalised ristkülikud mis pildil Hiiumaa kujutise moodustavad.