Hiiu kannel polegi kannel

Puuluubi liige Marko Veisson on üks neist kahest mehest, kes rannarootslaste jõhvkeeltega poogenpilli üle maailma tähelepanu keskpunkti on toonud. Mida rohkem sellele pillile tähelepanu pöörata, seda selgemaks saab, et hiiu kannelt ümbritseb lausa mitu salapärast lugu.

Marko Veisson avastas hiiu kandle enda jaoks siis, kui oli juba üle kahekümne aasta vana. See oli Reigi kirikus, kus ansambel Strand…Rand ja Meelika Hainsoo hiiu kandle sahiseva kõla ja pisut salapärase tooniga tema tähelepanu püüdsid. Marko jaoks peitub hiiu kandle heli köitvus pilli jõhvkeeltes, mis traditsiooniliselt valmistatud hobuse sabast või soolest. “Kui ma ei peaks muretsema prožektorite ja kõikvõimalike ilmastikutingimuste pärast, mängiksin esinedes ka just hobusejõhviga hiiu kannelt,“ ütleb ta. Aga tunnistab, et tema ja ta bändikaaslase Ramo Tederi kalapüügitamiiliga pillid, mille valmistas soome meister Rauno Nimeninen, imiteerivad hobusejõhvi sahinat nii täpselt, et pimetestis ta nende kõlal vahet ei tee.