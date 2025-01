HIIDLASTE ÜLESKUTSE | Tähistame Fred Jüssi sünniaastapäeva molutades

„Kuigi Jüssi sündis ja veetis esimesed eluaastad Arubal, sidus ta oma edasise elu sel määral Hiiumaaga, et teda võib õigustatult auhiidlaseks nimetada. Lisaks panusele Hiiumaa heaks saare looduse ja pärandi tutvustamisel ning kaitsel, oleme Jüssile tänulikud ka hiidlaste rahuliku ja looduslähedase maailmavaate propageerimise eest. Hiiumaa pärandkultuuris on sügavalt sees mõtteviis ’jo vaadab’, mis tähendabki, et tark ei torma ning et mõnikord on mittemidagitegemine asjade lahendamiseks kõige parem,“ rääkis Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.