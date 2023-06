Hiidlased said mölkkys jälle püünele

Juba neljandat aastat kogunevad suviti Saaremaale Kaubi külla suuremad mölkky sõbrad. Laupäeval mängiti teist korda ajaloos välja Eesti võistkondlik karikavõitja mölkky`s. Pühapäeval selgitati välja parimad Eesti Mölkky Meistrid triodele.

Täpsus- ja osavusmängu Mumm Cup, mille peaauhinnaks oli aga 200 eurot, pani endale tasku hiidlane Virgo Kattel, teine koht kuulus saarlasele Tanel Raamatule ning kolmas selles mängus oli Valeri Filipenko Hiiumaalt.

„Hiiumaa mängijad on arvestatavad mängijad“, ütles Hiiu Lehele staažikas peakohtunik, korraldaja Kaarma Sport Management juhatuse liige Tarvo Pihlas, lisades, et tal on hea meel, et hiidlased tee ikka naabersaarele leiavad ja et mölkky mängijate hulk on algusaastatega võrreldes ikka kasvavas trendis. „Eks selle mängu võlu ongi selles, et mängida saab koos mitu põlvkonda ja see mäng ei küsi vanust,“ rääkis Pihlas.

Eesti võistkondlikul karikavõistlusel, kus üks mängija pidi olema ilmtingimata naine, võttis mõõtu 8 neljaliikmelist tiimi. Kaks 4 liikmelist alagruppi, igas kohtumises kolm vooru – paarismäng, segapaarismäng, nelik, meeste trio ja naiste üksikmäng. Esikoha sai võistkond EST Tallinnast, kus mängisid Keits Voistla, Märt Niinemägi, Aarne Kauber, Marko Riiu. Teine koht kuulus Team Vallu `le, kus mängijateks saare neiu Lisandra Lehtjärv ning hiidlased Valeri Filipenko, Urmas Berkmann ning Hanno Voole. Teine hiidlaste võistkond Katlakivi sai kolmanda koha ning seal mängisid Anni Kingsepp, Virgo Kattel, Vaiko Kivi ja Villem Reitalu. Karikal osales veel ka kolmas hiidlaste võistkond Dagö koosseisus Ruudi Väärtnõu, Urmas Mikk ja Raigo Kattel.

Spordiklubi Kaarma FB

Pühapäeval alustasid aga 13 kolmeliikmelist tiimi jahti Eesti meistritiitlile. Hiidlastest olid mõõtu võtmas kolm võistkonda: Dago, Vallu ja Katlakivi. Eesti Meistrid 2023 triodele on võistkond EST, koosesisus Märt Niinemägi, Aarne Kauber, Marko Riiu. Teise koha saavutas Cha Cha Cha – Beto Miljand, Ragnar Nurmik, Aron Nurmik. Pronksimäng oli aga põnev kahe saare sisevõistlus, kus mõõtu võtsid saarlaste tiim Kaubi (Jaanus Raamat, Tanel Raamat, Boris Lehtjärv) ja Katlakivi. Katlakivi tiimis mängisid hiidlased Virgo Kattel, Vaiko Kivi, Villem Reitalu. See oli mäng kui Ameerika raudtee – Katlakivi 2:0 ette, Team Kaubi 2:2 järgi. Otsustavaks kujunes viies mäng ja eelmise aasta meistrid vormistasid ka seekord endale pronksi.

Mölkky on tore kogupere viskemäng, mida on lihtne õppida ja see pakub kombinatsiooni osavusest ning vedamisest.

Järgmisena mängitakse 1.ja 2. juulil Euroopa Meistrivõistlustel Poolas Hiiumaalt asub võistlema kolm triot. „Villu“ – Villem Reitalu, Virgo Kattel, Vaiko Kivi; „Vallu“ – Valeri Filipenko, Urmas Berkmann, Hanno Voole ja „Lumpy“ – Urmas Mikk, Raigo Kattel, Tõnis Lõppe.

Ivika Laanet-Nuut