GALERII | Noored saavad Sõrul kreeklase juhendamisel purjetamisõpet

Eestlastele juba tuttav Iakovos on võõrustanud siinseid sportlasi oma koduses jahtklubis Kreekas ja teist aastat tuleb Hiiumaale, et teha vabariigi noorsportlastele intensiivsem kliiniku tüüpi laager.

Laager toimub kahes vahetuses. Osalejad on kohale sõitnud üle Eesti erinevatest jahtklubidest ja purjespordikoolidest.