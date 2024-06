GALERII | HiiuIngel läks kuuks ajaks merele

HiiuIngel on esimene Eesti lipu all seilav puulaelaev, kes osaleb maailma suurimal purjeõpperegatil Tall Ships Races. Esmaspäeval anti Kärdlas otsad, et sõita regati alguspaika Klaipedasse. Regatt jõuab juuli keskel ka Eestisse, kui laevu saab näha Tallinnas.