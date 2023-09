Enefit Connecti kiire interneti võrgu ehitusest Hiiumaal

Septembri keskel alustab Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect operaatorineutraalse kiire internetivõrgu rajamist Kärdlasse. Kokku luuakse liitumisvõimalus 482 majapidamisele.

Tegemist on uue põlvkonna valguskaablivõrguga, mille läbi on võimalik nautida kvaliteetset telepilti ja tõrgeteta internetiühendust mitmes erinevas seadmes korraga. Vaata filme, mängi arvutimänge, tee tööd või e-õpet – seda kõike ühel ajal kodust lahkumata. Ühenduse kvaliteeti ei mõjuta ilm ega levi ning signaali on võimalik edastata kordades pikemate vahemaade tagant.

Enefiti võrk on Eesti suurim operaatorineutraalne võrk. Teisisõnu tähendab see, et klient saab endale ise valida sobiva interneti- ja teleteenuse pakkuja. Jätkata võib juba olemasoleva pakkujaga või otsustada täiesti uue kasuks. Kuna võrk on avatud kõigile operaatoritele, on valikuvõimalus lai.

Sidevõrgu ehitustööde planeeritav lõpp on novembris. Vastavalt ettenähtud tingimustele paigaldatakse enamik võrgust maa alla, mis toob kaasa suurema pinnasetööde mahu võrreldes õhuliini ehitusega. Vajalikud pinnakatete taastamistööd tehakse ilmastikuoludest lähtuvalt ja lõpetatakse hiljemalt järgmise aasta kevadel. Ehitustöid teostab AS Connecto Eesti.

Lisaks Kärdlale saab selle aasta jooksul kiire internetiga liituda Taguküla, Kukka ja Suuremõisa külades, kokku 94 aadressil. Sidevõrgu ehitamine jätkub Hiiumaal ka järgnevatel aastatel.

Kiire internetiga liitumiseks ei ole vaja teha muud, kui kontrollida energia.ee/kiireinternet veebilehelt, kas teenus ulatub soovitud aadressini ja sõlmida liitumisleping. Teavitame, kui võrgu ehitustööd on valmis ning seejärel saab endale sobivat operaatorit valima asuda.

3 põhjust, miks valida Enefit Connecti kiire internet

• Kindlustunne: Oleme usaldusväärne Eesti riigi ettevõte, kes peab oma lubadustest kinni. Tänaseks on meie võrguga liitunud enam kui 17 000 klienti.

• Ülikiire ühendus kuni 1000 Mbit/s: Ülikiired üles- ja allalaadimise kiirused teevad töötamise ning õppimise eriti lihtsaks ja mugavaks.

• Täielik vabadus: Meie võrk on avatud kõigile teenusepakkujatele. Nii saad ise otsustada, millise operaatori, hinna ja paketiga teenust edaspidi kasutad.