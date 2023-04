Emmaste kooli direktor: siin jõuame päriselt iga õpilaseni

Emmaste mõisakooli pargis on hommikul kell pool üheksa vaikus. Tunnid on alanud. Kevadele omaselt säutsuvad ümberringi linnud. Emmaste kooli direktor Anneli Sadam, kes Emmaste kooli juhtinud kaks aastat, on õpilased ja õpetajad hommikul tervitusega ukse peal vastu võtnud ning tundidesse saatnud.

Direktori kabineti uks on lahti. „Nii on see peaaegu alati,“ ütleb

Anneli, et tema juurde on oodatud nii õpetajad kui õpilased oma murede ja rõõmudega.

Koolimaja asub Emmaste keskusest kaugel ning suurem osa lapsi kasutab kooli tulemiseks ühistransporti, mis praegu on veel tasuta. „Nii kui ilmad lähevad ilusamaks, tulevad lapsed palju ka jalgratastega,“ ütleb Anneli. Praegu on avatud vastuvõtt esimesse klassi. Teadaolevalt võib kool arvestada vähemalt kuue koolitulijaga. Lõplikud numbrid lüüakse lukku aga alles 31. augustil, sest vahetult enne kooli algust võib huvilisi juurde tulla.