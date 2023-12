Elektrikatkestust mõne tankla puhul enam ei märkagi

Lõppeva aasta jätkuvalt põletavaim teema oli kindlasti saare valmisoleks tormideks ja elektrikatkestusteks. Oktoobrikuine torm näitas taas, kui haavatav Hiiumaa on. Palju rõhutakse generaatorite kasutamise peale ning vähemalt on Hiiumaal kolm tanklat, kus tankimis- ja tasumissüsteem elektrikatkestuse korral mõne minutiga generaatoritoitele üle läheb ning tanklate turul on oodata ka muutusi.