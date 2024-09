„Pole veel lumigi maas kui juba hakkab pihta,“ kommenteeris üks pahane klient sotsiaalmeedias ootamatut elektrikatkestust.

Elektrilevi töötaja Kristi Reiland ütles Hiiu Lehele, et Kõpu poolsaarel elektriliinikoridoris tehakse praegu hooldustöid. Liinikoridorist puid langetanud töötajad avastasid, et ühes postivahes on elektritraadid vajunud väga madalale.

„Pidime tegema katkestuse, et nad saaks lõpetada nii liinikoridoride hoolduse ja samal ajal saime ka juhtmed korda tehtud,“ selgitas Reiland.