Ekspert: tuulepargi Hiiumaa lähedale saaks väikeste mõjudega

Enefit Greeni poolt tehtud uuringus ütlevad eksperdid, et eelistada tuleks tuulepargi alternatiivi, mis koosneb suurema võimsusega, et vähese koguarvuga tuulikutest. Tuulepargi vastaste hinnangul ei ole seadust järgides võimalik Hiiumaa merealale tuuleparki rajada ning seega on keskkonnamõjude hindamine tühine.