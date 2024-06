EKSPERIMENT LÄKS KÄIMA | Avakuul tehti Kõpu Suvepoes üle 4000 ostu

„Mõned päevad on vaiksemad, mõnel jälle väga sigin-sagin,“ ütles Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons, et Kõpu suvepoekesel läheb ootuspäraselt. „Tore, et saime juba mai lõpus avada – saime suureks suveks rütmi kätte.“