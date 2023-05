GALERII ja VIDEO > Eesti Filharmoonia Kammerkoor võttis publiku sõnatuks

“Lummav!”, “Pole sõnu!” väljusid inimesed esmaspäevaselt Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdilt Kärda kirikust, kus esitati Tõnu Kaljuste dirigeerimisel Rudlof Tobiase, tema tütre Silvia Tobiase ja Arvo Pärdi teoseid.

Kõlasid Tobiase ühed tuntumad teosed “Eks Teie tea” ja “Otsekui hirv” ning katkendid tema suurteosest “Jonase lähetamine”. Esmaettekandel oli Silvia Tobiase “Armeenia vastlapidu” ooperist “Tuuled Tartust”. Solistina esines Mirjam Mesak – rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud eesti sopran, kes töötab Baieri riigiooperis. Pärast kontserti toimus pidulik Rudolf Tobiase sünniaastapäeva vastuvõtt Rannapaargus, kus festivali korraldava Hiiumaa Kultuuri Seltsi eestvedaja Enn Kunila avaldas rõõmu kordaläinud sünnipäevapidustuste üle.

Mälestushetk Rudolf Tobiase muuseumi õuel oli tema sõnul südamlik ning rõõm oli näha seal palju inimesi. Täismajale läks ka margi- ja Elke Voelkeri raamatuesitlus Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas. Inimeste huvi margi, esimese päeva ümbriku ja templi vastu oli nii suur, et muuseumist said ümbrikud otsa ja jäi puudugi. Kohal oli margi kujundaja Lembit Lõhmus, kes kirjutas soovijaile margi ja ümbriku juurde ka oma signatuuri. Omniva juhatuse esimees Mart Mägi lausus esitlusel, et Omniva trükib marke tavaliselt 20 000 ehk keskeltläbi igale hiidlasele kaks marki. Muuhulgas tõi ta välja oma meelisteose Tobiase loomingust, milleks on “Otsekui hirv”. Noorhiidlasena, nagu ta ennast nimetas, näeb ta hirvi lahutamatu osana Hiiumaa elust.

Margil on Tobiase näo ümber kujutatud tema esimese keelpillikvarteti noote, ütles Lembit Lõhmus.

Sündmustest osa saanud Rudolf Tobiase lapselaps Maaja Roos ütles, et kontsert tõi talle pisara silma. Kirikust väljunud inimestel oli öelda vaid kiidusõnu – "imeilus", "lummav", "pole sõnu" olid kommentaarid, mis ühtisid pea kõigi küsitletute suudel.

















































































Fotod Raul Vinni