Täna õhtul avab Kärdla sadamas varem Kuurina tuntud resto ruumides uksed uus toidu- ja mõnulemisekoht Briis Bar & Resto.

Briisi kolmest eestvedajast kaks – Andrus Talvari ja Ivar-Martin Voolaid – on Hiiumaa toitlustusäris juba tuntud. Talvari Ungru, Voolaid Kpt. Malmi ning ühiselt Roograhu kaudu. Kolmas tegija Rain Joona, kes peab ühtlasi ka Elephants from Neptune nimelise ansambli basskitarristi ametit, on värskelt suveks Hiiumaale kolinud.