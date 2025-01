ANNA HÄÄL | Kassari maastikukaitseala kandideerib parima pärandniidu majandaja tiitlile

Pärandmaastikud on Eesti liigirikkaimad looduskooslused, mis säilivad üksnes niites või karjatades. Hästi hooldatud pärandniit on nii kultuuri kandja, maaelu mitmekesistaja kui ka lugematute taimede, loomade ja putukate elupaik, vahendab Maaleht.

Eestis tegutseb tuhatkond pärandniitude majandajat, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks, vaid oleksid hästi hoitud ja hooldatud. Kliimaministeeriumi kureeritav LIFE’i projekt „Loodusrikas Eesti“ valib kolmandat korda koostöös Keskkonnaametiga välja parimad pärandniitude majandajad ning esimest korda on sinul võimalus valida majandajate seast oma lemmik!

Hiiumaalt Ristitee talust Linda ja Koit Tikk hooldavad koos lastega pärandkooslusi Käina lahe – Kassari maastikukaitsealal, Väinamere hoiualal, Matsalu rahvuspargis, Hiiumaa laidude maastikukaitsealal, Vormsi maastikukaitsealal, Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ja Uhtnas Peipsiveere looduskaitsealal. Kokku on nende hallata üle 754 hektari väärtuslikke pärandmaastikke.

Nad on alati andnud oma loomi rendile nii maaomanikele, kes soovivad oma maadele jäävaid niite korras hoida, kui ka teistele pärandniitude hooldajatele, kellel endal loomi napib.

Linda ja Koit on loonud tugeva perekonna, kus teadmised, töövõtted ja armastus looduse vastu on põlvkondadeülene ja seetõttu on nad tunnustamist väärt.