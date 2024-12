AMETIAJA LÕPP | Perearst Kaie Lauter lõpetab töö

Kuue aastaga on Hiiumaale tööle tulnud neli uut perearsti, järgmisel aastal oleks seega vaja veel ühte juurde.

Tervisekassa peaspetsialist Sandra Mustasaar ütles, et doktor Lauteri viimane tööpäev on 1. mai 2025. Uue perearsti leidmiseks kuulutab Tervisekassa konkursi välja juba detsembris.

„Loodame, et järgmisel aastal on jälle põhjust valla poolt alustavale perearstile toetust anda,“ ütles vallavanem Hergo Tasuja volikogu istungil Emmaste perearsti lahkumisest teada andes.

Vald maksab alustavale perearstile 25 000 eurot toetust ja taotleja peab Hiiumaal perearstina töötama vähemalt viis aastat.

Viimaste aastatega on Hiiumaale tulnud tööle neli perearsti, mis Eestis üpris harukordne. Doktor Jüri Viidebaum tuli Kärdlasse perearstiks aastal 2019, doktor Helve Kansi Käinasse perearstiks aastal 2022, aasta hiljem asus Hiiumaal perearstina tööle doktor Priit Marmor ja tänavu suvel liitus saare perearstidega doktor Andres Lasn.

Emmaste perearstil on Hiiumaa väikseim, 987 isikust koosnev nimistu. Novembri lõpus oli vabu kohti ka doktor Andres Lasna nimistus, milles on 1019 isikut.

2019. aastal sõlmitud hea tahte leppe kohaselt peetakse optimaalseks perearsti nimistu suuruseks 1600 isikut.

Mustasaar selgitas, et tervisekassa püüab hoida nimistuid 1600 piirsuuruse juures vastavalt hea tahte koostöökokkuleppele, aga seadus näeb ette, et nimistu piirsuurus on 2400.

„Seega, kui piirkonnas on kõikidel nimistutel suurused 1600 saavutatud, ei ole perearstidel õigus keelduda inimesi vastu võtmast,“ lisas ta.

Doktor Helve Kansi nimistus oli novembri lõpus 1840, Priit Marmori nimistus 1632 ja Jüri Viidebaumi nimistus 2567 isikut. Seaduse järgi on ainsana õigus keelduda inimesi nimistusse vastu võtmast doktor Viidebaumil, kuna nimistu piirsuurus 2400 on täis.

„Ülejäänud neli arsti saaksid inimesi juurde võtta,“ ütles Mustasaar. „Eelistatult võiks teha avaldusi doktor Lauteri ja doktor Lasna nimistutesse, kus on kõige rohkem ruumi uute patsientide jaoks.“

Kaie Lauter oma lahkumisest Hiiu Lehele pikemalt rääkida ei soovinud.

