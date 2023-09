Äike lööb temperatuurid alla

Sellel nädalal on tõenäoliselt selle aasta viimased tõeliselt soojad ja suvised päevad. Kuni kolmapäeva õhtuni on meie kohal üsna troopiline õhumass, milles muideks on mingil määral kaasas ka kõrbetolmu. Nädala teises pooles vahetub õhumass tunduvalt jahedama vastu ning ilm muutub sügisele kohaselt jahedamaks ja hallimaks.

Täna (12.09) tekib kõrgrõhkkonnal uus kese Venemaa aladel. Jääme selle lääneserva, ilm on enamasti sajuta, kuid pigem liigub ringi ka pilvelaamu. Tuul puhub jätkuvalt lõunast-edelast ja on üsna nõrk. Sooja antakse päevaks 18…22°C.

Kolmapäeval (13.09) saab olema kõrgrõhkkonna äärmises servas tõenäoliselt aasta viimane südasuvise soojaga päev. Samal ajal moodustub Soomest kirde-edelasuunaliselt üle Läänemere madalrõhuvöönd, mis saab eraldama põhjalaiustelt tulevat ja tunduvat jahedamat õhumassi. Lisandub niiskust ja läheneva jaheduse tõttu muutub õhumass ebastabiilseks, mistõttu on juba ööl vastu kolmapäeva ja ka päeval oodata mõndade rünksajupilvede arengut, mis toovad vihma ja kohati ka äikest. Põhiline külm front läheneb Eestile pealelõunal ja jõuab pärale õhtul. Frondijoone ees areneb ka õhtupoolikul saartel rünksajupilvi, mis toovad tugevaid vihmahooge, äikest ja kui mõni pilv piisavalt kõrgeks areneb, siis ka rahet. Frondiga seotud laussajuala läheneb merelt hilisõhtul. Tuul puhub päeval lõunakaarest ja on võrdlemisi nõrk, õhtul pöördub läände ja loodesse ja tugevneb. Õhusooja on öösel 15…18°C, päeval 17…21°C.

Neljapäeval (14.09) jääme Soome kohal süveneva madalrõhkkonna lõunatiiba.

Laussajuala liigub öösel üle Hiiumaa, sadu võib olla tugev. Hommikuks on suurem sadu läbi ja läheneb edelast uus kõrgrõhkkond, mis juba pilvekihte auke sisse sööb. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände ja loodesse ning tugevneb. Öösel on tugevamaid puhanguid just Hiiumaal, kus põhjarannikul võivad põhja- ja loodetuule puhangud ulatuda 20…25 m/s. Päeval põhjakaare tuul nõrgeneb aegamisi. Öösel on sooja 11…14°C, päevaks jõuab jahedam õhumass ning termomeetrinäidud tõusevad vaid 15°C ümbrusse.

Reedel (15.09) jääme üle Eesti liikuva kõrgrõhkkonna kindlasse haardesse. Suurt sadu oodata ei ole, kuid taevas on siiski pilvi. Tuul pöördub taas lõunasse ja edelasse ning puhub nõrgalt. Öösel on sooja 8…12°C, tuulele avatud rannikualadel 13…16°C, päeval 14…17°C.

Järgnev nädalavahetus tõotab tulla muutlik. Mudelid näitavad hetkeseisuga laupäevaks kuivemat, pühapäevaks taas niiskemat ilma. Soojakraadidega ilmataat ei priiska, need jäävad päevasel ajal kindlalt alla 20°C.