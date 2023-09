Käes on mõnepäevane kuivem periood, kuid ööd on pikad ja õhumass ei ole ka ülemäära soe, vähemasti nädala algusepoole mitte. Sisemaal on ööd jahedad, kuid Hiiumaal on merest teatav eelis, kuna merevesi on veel valdavalt üle 15°C ja see annab tubli panuse soojadele öödele.