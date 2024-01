Alates maikuu teisest poolest kuuleme tihti inimeste suust, et nad on kuulnud selle aasta esimest kägu. Oma ilmeksimatult eristatava “kuk-kuu” lasevad kuuldavale vaid isaslinnud, kes paar päeva peale kohale jõudmist veenduvad, et on oma tavapärasel territooriumil ainuvalitsejad ja alustavad pulmalauludega.