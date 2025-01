AASTA POLITSEIS | Hiiumaa kipub olema 90 kuriteo saar

Politsei tööpõllul annavad Hiiumaal tooni joobes isikud, lähisuhtevägivald, rahu rikkumised ja varalise kahjuga liiklusõnnetused. Sellised märksõnad moodustavad Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul väljakutsete esiviisiku. Väljakutseid sai politsei eelmisel aastal 456, mis on 62 võrra rohkem kui aasta varem. Nendest 196 olid aegkriitilised ehk vajalik oli kiireim reageerimine. Raudsepp märkis, et koguni 11% rohkem oli väljakutseid, mis seotud joobes isikutega. Tema sõnul ei ole alust arvata, et Hiiumaal on rohkem purjutama hakatud, vaid tegemist on pigem ühtede ja samade isikutega, kes mingil põhjusel pole avalikus ruumis nii silma hakanud.