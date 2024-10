ÜLO SOOSTER 100 | Soosteri fondi loojad külastasid kunstniku näitusi Hiiumaal

Ayvazov ütles, et alustas Soosteri kogumist koroona-ajal. „Müüsime korteri ja otsustasime hakata oma kollektsiooni rajama“. Kõige enam pakkusid huvi mitteametlikud kunstnikud, kuuekümnendate vene nonkonformistid Ülo Soosteriga eesotsas. Hiljem kohtuti Tel Avivis Tenno Pent Soosteriga. Koos tuli mõte rajada Soosteri 100. sünniaastapäevaks fond, mis tegeleks kunstniku tööde uurimise, kogumise ja propageerimisega. Nende veendumusel on Sooster maailma tasemega kunstnik, keda on peetud väljapaistvaks kunstnikuks, filosoofiks ja ka teadlaseks. Teda kui teadusajakirjade illustraatorit on tunnustatud tema teadusliku mõtlemise ja erudeerituse eest. Teda on võrreldud renessansiajastu kunstnikega, kes mitte ainult ei maalinud, vaid omasid teadmisi mitmel alal – nii kunstis kui ka filosoofias ja teadustes ja andsid seda edasi oma taiestes.