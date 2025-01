TUNNUSTUSED | Parimad täiskasvanud sportlased on Anni Kingsepp ja Priidu Niit

Lisaks nais- ja meessportlastele jagus tunnustust mitmetes kategooriates.

Aasta naissportlane

Anni Kingsepp (kergejõustik, pikamaajooks)

Eesti meistrivõistlused poolmaratonis (21,1 km), Tartu: aeg 1:27:55, 5. koht. Eesti meistrivõistlused maratonis (42,2 km), Tallinn: aeg 3:10:37, 9. koht. Narva Linna Jooks (poolmaraton, 21,1 km): aeg 1:29:41, III koht.

Aasta meesportlane

Priidu Niit (kergejõustik, kettaheide)

I koht Eesti MV kettaheites. I koht Eesti KV kettaheites. I koht heitjate seeriavõistluse finaalvõistlusel kettaheites. I koht Toivo Pruuli 3. mälestusvõistlustel kettaheites. II koht Baltimaade meistrivõistlustel.

Parim tüdruk kuni 16 a (sünd 2008 ja hiljem)

Mia Esta (orienteerumine)

Eesti MV orienteerumises 3 kuld-, 2 hõbe-, 1 pronksmedal. Eesti aasta parim orienteeruja N14 klassis. Balti riikide MV Eesti N14-16 teatenaiskonnaga III koht. Soomes noorte teatevõistlus Jukolan viesti III koht. Lätis Sigulda Cup N14 III koht. Rahvusvaheline võistlus Terra sprint I koht.

Parim poiss kuni 16 a (sünd 2008 ja hiljem)

Erki Pranno (ronimine)

Kiirusronimise EMV, Rakvere I U18 II koht. Eesti Kaljuronimise Karikasari, bouldering I MEHED 50. koht. B&L Noorte Karikasari, bouldering I U18 IV koht. Eesti Kaljuronimise Karikasari, lead I MEHED 10. koht. Boulderingi Eesti Noorte Meistrivõistlused I U18 IV koht. Eesti Kaljuronimise Karikasari, Hiiumaa Lead Open I U18 I koht. B&L Noorte Karikasari, bouldering & lead I U18 IV. koht. B&L Noorte Karikasari, top-rope flash I U18 5. koht. Hiiumaa Noor Tipu Tegija karikasari I s. 2005-2010 I koht. Eesti noortekoondise 2025. A liige.

Parim neiu 17-21 a (sünd 2007-2003)

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Maria Eller (orienteerumine)

Eesti MV orienteerumises 1 kuld,- 2 hõbe,- 2 pronksmedalit. Eesti 2024.a. edetabelis N20 II koht. Balti riikide MV teates IV koht, tavarajal N20 6. koht. Eesti Omavalitsusmängudel orienteerumises N21 klassis III koht.

Parim noormees 17-21 a (sünd 2007-2003)

Sten Sihver (kergejõustik- jooksualad)

II koht Eesti MV U20 1 5000 m jooksus ajaga 15:53.13. II koht Balti võistkondlikus MV murdmaajooksus 6 km U20 klassis ajaga 9:26. U20 murdmaajooksu Eesti meister 3 km ajaga 8:59. U20 sisekergejõustiku Eesti meister 3000 m ajaga 8:49.51 ja 800 m ajaga 1:54.28.

Sten püstitas Audentese jõuluvõistlusel 1500 m Eesti U20 vanuseklassi uue lühiraja rekordi, joostes ajaga 3.53,96! 51 aastat püsinud Enn Selliku rekord nihkus ajalukku.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Parim naisseenior

Elo Saue (orienteerumine)

Eesti MV orienteerumises 2 kulda, 4 hõbemedalit. Eesti 2024. a. edetabelis N50 I koht. Eesti MV teateorienteerumises MN 35-40 5. koht. Rahvusvahelisel võistlusel Ilves GP kevad I koht, Ilves GP sügis I koht.

Parim meesseenior

Toivo Saue (orienteerumine)

Eesti MV orienteerumises 3 kulda, 2 hõbe, 1 pronksmedal. Eesti 2024. a. edetabelis M75 II koht. Veteranide MM suusaorienteerumise tavarajal M75 IV koht. Rahvusvahelisel võistlusel Magaziin Mängud M75 II koht.

Aasta täiskasvanute võistkond

Olympic Sailing Team (purjetamine)

ORC B grupi Euroopa Meister (üldarvestuses). Muhu Väin 2024 – III koht. Tallinna Meistrivõistlused ORC1 klassis – II koht.

Võistkonda kuuluvad Tiit Vihul, Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Raul Vane, Aivar Kaljumäe, Ivo Kais, Kristjan Keert, Triin Sarapuu, Indrek Ulla, Joel Timm.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Aasta noorte võistkond

KK Askus / Jetoili U12 (korvpall)

2013/2014 sündinute Lahti Easter tournament – II koht. Kärdla Kevad I koht.

Balti liiga esimene etapp neli võitu, üks kaotus. Võidud saavutati Riia korvpalli kooli, Madona, Kekava ja Sigulda üle. Eesti Meistrivõistluste U-12 esimeses divisionis jagatakse hetkel jooksvas tabelis kolme võidu ja ühe kaotusega kolmandat kohta.

Võistkonda kuuluvad Lukas Parra, Otto-Thor Lips, Rasmus Kaasik, Teodor Teras, Magnus Kibuspuu, Johan Kriggulson, Sandor Lepamaa, Ander Lepamaa, Kustav Rõmmel, Robin Saarnak, Niklas Parra, Sten-Martin Kalmus

Aasta spordiüritus

raamatu “Hiiumaa kergejõustik 100” ilmumine. Autor Lembit Sauer

Aasta spordiklubi

Hiiumaa Tenniseklubi

Aasta treener

Risto Merimaa ja Koit Kalmus

Aasta noortetreener

Elo Saue

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Hiiumaa 2024 aasta tegija(d)

Mia Esta

Liis ja Alari Remmelg

Tänati ka kõiki Hiiumaa spordi toetajad:

Hiiu Ihuhooldus OÜ, Balsnack International Holding AS, Amserv Eesti AS, Klemet, Stonefish, Hõbekala, Sportland, Jetoil, Hiiumaa Pruulikoda, FIFAA, AS Dale LD., Hiiumaa Vald, Lavendlitalu, Põhja-Tooma majutus Hiiumaal, Selver AS, Eesti Kultuurkapital, Hiiu Vill OÜ, Faasion OÜ, Hiiumaa Köök ja Pagar, Hiiumaa COOP, Jalajälg AS, Pristis AS, Baltcap AS, Knauf Eesti, Saku Õlletehas AS, Kawe AS, KOP, Enn Kunila.











































Fotod Kaja Hiis-Rinne