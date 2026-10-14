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TASUTA KOOLITUSED | Hiiumaal hakatakse vähemat raiskamist õppima

Hiiumaal pakutakse tasuta koolitusi, kuidas vähendada toiduraiskamist, parandada rõivaid ja komposteerida biojäätmeid. Oktoobrist märtsini toimub viis tasuta koolitust, mille korraldavad Kassari Haridusselts ja Zero Waste Estonia.

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Zero Waste viieosaline koolitussari Hiiumaal. | Foto: zwee.org

Koolitustel keskendutakse igapäevastele valikutele, millega saab vähendada nii jäätmete hulka kui ka majapidamise kulusid. Koolitussarja eestvedaja Liisi Kummer-Lemani sõnul ei tähenda keskkonnahoidlikum elu tingimata uute toodete ostmist.

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