SÜNNIPÄEVAMATK | Muku pidas matkapidu

Peopaigaks valisid mukud RMK Kapasto metsaonni, sest Matkaklubi Muku asutamine leidis aset just seal. Asutajaid ehk esimesi liikmeid oli üheksa, praeguseks on liikmete arv suurenenud 46ni. Nüüd kogunenud seltskonnas oli paarkümmend inimest – nii klubi liikmeid kui sõpru. Kohal olid ka viis asutajat: Inna Lepik, kes on matkaklubi juhiks olnud selle algusest peale; Kaja Hiis-Rinne; Karin Poola; Kersti Rüütelmaa ja Marju Lippur. Asutamisel osalenud Mari ja Mati Orgusaar ei saanud kahjuks peole tulla. Ja tuli tõdeda, et kaht asutajat ja teenekat klubiliiget – Merle Käärit ja Urve Merendit ei ole enam meie hulgas. Nende mälestuseks süüdati küünlad ja nende nimed kõlasid tihti juttudes, mida möödunud aegadest ja koostehtud matkadest peol räägiti.