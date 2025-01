PÖÖRDUMINE | Ostame Hiiumaa praamidel 15 000 kiluvõileiba ja säästame valitsusele 40 000 eurot!

Valitsuse otsus kärpida Hiiumaa liinilt 58 parvlaevareisi on kergemeelne ja Hiiu ettevõtjate ning kogukonnaga läbi arutamata. Tühistatud reisidega jäävad saabumata külastajad ja vähenevad Hiiumaa ettevõtete käibed. Riigil jääb maksutuluna saamata kordades suurem summa, kui kärpega säästetav 40 000 eurot.

Me saame hakkama. Saarerahva asi. Toetame üksteist, leiame lahendused, jääme ellu. Ühistranspordiga on häda, mõistame. Vaja kulusid kärpida. Siiski, Hiiumaa jaoks ei ole parvlaevaühendus tavaline ühistransport. See on elutähtis transpordiühendus, maantee pikendus. See pole 2-liini tramm nr 40 bussi kõrval. See on, nagu oleks Lasnamäe ja Kopli vahel viiskümmend Ülemiste järve ja vaadake ise, kuidas koju või tööle saate.

Kõige rohkem liinikärpeid tehakse aprillis – siis aga on koolivaheaeg, Hiiumaa Restoranide Nädal ning tänavu ka lihavõttepühad ja Suur Reede. Me oleme kõvasti pingutanud, et külastajad tuleksid Hiiumaale ka muudel aegadel peale jaanipäeva. Samas, veebruarist-märtsist või sügisperioodist ei ole võimalik rohkem kärpida. Graafik on niigi hõre.

Üks asi veel, keskvõimu ja ääremaa suhetest. Kuna valitsus vähendab parvlaevareiside kärpimisega Hiiumaa ligipääsetavust ning seega ka Hiiumaa külastajate arvu, tähendab see, et Hiiumaa asutused ja ettevõtted ei saa täita mõõdikute ja tulemusnäitajate kohustusi EIS-i, RTK ning teiste riiklikke meetmete ees. Tulemusnäitajad sõltuvad otseselt Hiiumaa külastajate arvust. Palume valitsusel see indulgents koos parvlaevareiside vähendamisega välja kirjutada.

Kui iga neljakümnes (40!) Rohuküla – Heltermaa liini reisija ostaks ühe kiluvõileiva kahe hinnaga, oleks valitsusel puudujääv summa nagu maast leitud!

Parvlaevakohviku kiluvõileiva hinda (2.70) ümber arvestatuna on valitsuse saavutatud kokkuhoid kärbitud Hiiumaa reiside arvelt 14 815 võileiba. See tähendab, et kui iga neljakümnes (40!) Rohuküla – Heltermaa liini reisija ostaks ühe kiluvõileiva kahe hinnaga, oleks valitsusel puudujääv summa nagu maast leitud!

Hiiu rahvatarkus ütleb, et pole mõistlik soskida värki, mis kasvab ja kosub. Suure pingutusega oleme saanud Hiiumaa külastatavuse ülesmäge ka teistel kuudel peale juuli. Tekkinud on uusi ettevõtmisi ja töökohti. Tekkis lootus, et noored jäävad kodusaarele tööle ja äri tegema. Mandriühenduse ja külastajate voolu läbi lõikamine tähendab, et äri tuleb koomale tõmmata, tööd ei ole ja ääremaastumine süveneb.

Aga proovime kiluvõileivaga! See, muide, on Tiiu ja Leigeri pardarestodes päris maitsev!

Hiiumaa Ettevõtjate Liit

Hiiumaa turismiklaster

Hiiumaa Arenduskeskus