Miks ei saa GoBus Kärdla-Tallinn suunale soetada pileteid tpilet.ee süsteemist?

Tallinn-Kärdla suunale samast süsteemist pileti ostmine on võimalik. Kärdla-Tallinn suunal kuvab süsteem küll reisi, aga mitte infot, et pileteid ei saa osta. Hiiu Lehele on sõitjad kurtnud, et nad arvavad nagu piletid oleks otsas. Samas on selgunud, et GoBus enda lehelt jällegi saaks piletit osta.