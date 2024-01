Elektriliste valgustusseadmete koostamisega tegelev Hiiumaa ettevõte OÜ Liisbet Tukat kavatseb koondada enamiku oma töötajatest.

Ettevõtte juhataja Olev Tukk ütles, et esialgu on kavas vaid koondamise eelteade, lõplikku koondamisotsust veel tehtud ei ole. Tukk nentis, et kui tellimusi ei tule, ei ole ka töötajaile tööd pakkuda. „Koondamisel saavad töötajad vähemalt koondamistasu ja kui väiksemaid tellimusi peaks tulema, siis saavad teha tööampsusid,“ selgitas Tukk.