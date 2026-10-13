Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

KULTUUR

KUNST HIIDLASE KODUS | Helgi Põllo tõi koduse kunsti näitusele

Hiiumaa muuseum avas 8. oktoobril uue näituste sarja “Kunst hiidlase kodus”, kus esimesena näeb osa Helgi Põllo kodusest kunstikogust.
Avatar photo
Hiiumaa muuseumis näeb Helgi Põllo kodust kunstikogu. | Foto: Reet Kokovkin

“Tundub, et seinad kipuvad moodsates kodudes jääma aina tühjemaks – moes ei ole enam raamaturiiulid ega ka maalid,” sõnas näituse avamisel Hiiumaa muuseumi kuraator-teadur Kristel Algvere. “Valge sein tundub mõnes kodus ilusam kui maalidega sein. Loodan, et see näituste sari tuletab inimestele meelde, et kunsti on oma ellu ja koju lihtsalt vaja.”

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

LAULULAVA TULEVIK | Kultuurikomisjon soovitab Kärdla laululava lammutama hakata

Hiiumaa vallavolikogu kultuurikomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku leida võimalus Kärdla laululava ohtliku põrandaosa lammutamiseks enne järgmise hooaja algust. Samuti soovib komisjon hinnangut laulukaare tehnilisele seisukorrale,...

9 tundi ago

KULTUUR

OKSJON | Valev Seina maali hind tõusis neljakordseks

Valev Seina 2023. aastal valminud maal “Istume villases ja vahime loojangusse” müüdi Kunstnike Liidu toetusoksjonil 1700 eurose alghinnaga 7400 euro eest. Maal on tehtud...

10 tundi ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Reet-Reet, mida sa teed?!*

Meretaguse maa meretagused probleemid on riigijuhtidele ammu teada. Aga no kamoon, laskem Reedal vähemalt pensionilegi minna.

10 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Kärdlas sõitis auto teele murdunud puule otsa

Esmaspäeval, 12. oktoobril kell 21.59 anti häirekeskusele teada, et Kärdlas Kalda haljasala piirkonnas sõitis auto teele murdunud puuokstele otsa.

16 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×