KUNST HIIDLASE KODUS | Helgi Põllo tõi koduse kunsti näitusele

“Tundub, et seinad kipuvad moodsates kodudes jääma aina tühjemaks – moes ei ole enam raamaturiiulid ega ka maalid,” sõnas näituse avamisel Hiiumaa muuseumi kuraator-teadur Kristel Algvere. “Valge sein tundub mõnes kodus ilusam kui maalidega sein. Loodan, et see näituste sari tuletab inimestele meelde, et kunsti on oma ellu ja koju lihtsalt vaja.”
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