KÜLALUGU | Kaigutsi. Kõikide teenustega küla.

Miku Kaarli käest olla kord küsitud, et kuhu see tee viib. Miku Kaarel vastanud, et ei vii kuhugi, ikka ise pead minema. See vastus tundunud mandrimehele naljakas. Hiiu naljaga nii ongi, et tihti saad kolmandal päeval aru, mida öelduga mõeldi. Kaarel elas Kaigutsis.