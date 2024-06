KUHU MINNA | Südamelaulud kõlavad Kõpus

Sõru Jazzi kontserdist on veel elevus lahtumata, kui Kadri Voorandiga Viscosa Art Cafés kohtume. Ta ei jõua oma Sõrul esinemisi kokkugi lugeda kõigi oma erinevate bändide ja kooslustega, vist vaid mõni üksik aasta on vahele jäänud. “Sõru on nagu muusikute suvepäevad, see omab hoopis suuremat hingelist tähendust muusikute jaoks, kes tulevad nagu kokkutulekule,” ütleb lauljatar. “Sõru pole tavamõistes meie kellegi jaoks festival, kuhu me tuleme kontserti andma, vaid tuleme ka üksteist kuulama. See on sõpruskondade koosolemise ja sõpradeks saamise koht. Lihtsalt oleme siin, naudime üksteise muusikat ja seltskonda.”