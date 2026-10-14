KORVPALL | Hiiumaa meeskond pidi Haapsalu Herilastele alla vanduma

Võõrsil Haapsalu Wiedemanni spordihoones peetud mängus oli hiidlaste resultatiivseim Kristofer Tootmaa, kes viskas vähem kui seitsme mänguminutiga üheksa punkti. Kaspar Voolaid lisas kaheksa ja Roland Lilleõis seitse punkti. Sander Suld kogus kuus ning Oskar Lips, Robert Randmaa ja Rasmus Remlik igaüks viis punkti.