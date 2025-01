KARDITÜDRUK | Nelja-aastane Keili vallutab kardirada

Eesti Autospordi Liit tunnustas Tallinna Sadama kruiisiterminalis toimunud galal 2024. aasta autospordi parimaid. Hiiumaalt pärit kardisportlane, nelja-aastane Keili Kaibald, sai seal kätte oma esimese hooaja karika. Keili võttis osa Uskumatust Võidusõidust, mis on harrastajatest kardisõitjatele mõeldud võistlussari. Raket Algaja klassis oma debüüdi teinud Keili osales hooaja jooksul kahel etapil neljast ning võitis aasta kokkuvõttes teise koha. Lisaks kuulub Keilile ka Eesti rekord kui kõige nooremale kardivõistlusel osalenud võistlejale.

„Sõidu ajal unustab Keili justkui selle, et ta on ainult nelja-aastane ja käitub nagu pisike täiskasvanu, keskendudes täielikult võidusõidule,“ ütles Keili ema Triin Hanikat.

Keili isa Peeter Kaibald on Hiiumaa ralliringkondades hästi tuntud. Nüüdseks on isa eeskujul rallipisikuga nakatunud ka tema tütar Keili, kes kardisõiduga tegi algust kolme ja poole aastaselt ning oma esimesel võistlusel osales värskelt neljaseks saanud Keili juunis Käina kardirajal toimunud Uskumatu Võidusõidu II etapil.

Keili sõiduvahendiks on tuntud multifilmi Käpapatrull disainiga roosa kart, millel on Raket 85cc mootor. Praeguses seades arendab kart kiirust umbes 80 km/h.

Kardihuvi sai alguse sellest, kui isa Peeter kinkis Keilile kolmandaks sünnipäevaks ATV. Sealt nägi isa, et lapsel on suur huvi tehnika vastu ja edasine loogiline samm oli proovida karti.

Tuleviku osas on Keilil suur unistus – saada endale punane ralliauto ja sellega võistelda.

„Kuna Keilil on pikkust veel ainult meeter, siis peavad autod veel natuke ootama. Senikaua naudib ta kardisõitu,“ lisas ema Triin.

Küsimusele, mida ema süda raja ääres tunneb, vastas Triin, et see ei ole lihtne. „Aja jooksul olen sellega harjunud, nähes et tütar on tasakaalukas, mõistlik ja arutuid riske ei võta.“













Fotod: Erakogu

HIIDLASTE SAAVUTUSED EAL Noorteralli MV Andre Juhe ja Veiko Kimber/Karel Kuimets võistlusklassis J18 3. koht EAL Rahvaralli Karikavõistlused Robin Pruul ja Rein Tikka võistlusklassis 4WD 1. koht EAL Rahvasprindi Karikavõistlused Palle Kõlar võistlusklassis 2WD-SE 1. koht

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.