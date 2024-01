INTERVJUU | Raido Randmaa: Teeme Hiiumaa sadamatele restardi

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad uus nõukogu esimees Raido Randmaa usub, et kaugemas tulevikus võiks Hiiumaa enamus mereväravaid ennast ise ära majandada. Samas ei saa tema sõnul vaadata sadamaid vaid kohapealse tulu teenimise järgi, vaid näha nende üldist mõju Hiiumaa majandusele.

Igapäevaselt mandril taristufirmas Verston töötav Randmaa kohtus Hiiu Lehega pühade vahel. Keerutamata ütles ta, et suure üllatusena tuli sihtasutuse raske rahaline olukord. Enne aastavahetust otsustati leida ka uus juhatuse esimees.

Miks Sa selle koha vastu võtsid?

Minu poole pöördusid Omar Jõpiselg ja Margus Kastein, kes küsisid, kas ma olen nõus kaasa lööma ja Hiiumaale panustama. Olen hiidlane, kes on tööalaselt väga palju saarelt ära, kuid Hiiumaa käekäik on mulle oluline. Samuti olen lõpetanud Hiiumaa Ametikooli väikesadama spetsialisti eriala ja seeläbi oman väikelaeva juhtimise õigust. Kuna meri ja Hiiumaa sadamaelu on mulle hingelähedane, siis olin nõus kaasa mõtlema ja panustama.