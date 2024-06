INTERVJUU | Dr Kansi: Saan nüüd arstitööle pühenduda

Dr Helve Kansi rääkis intervjuus Hiiu Lehele, et on Hiiumaal hästi kohanenud, kuid tõrvatilku meepotis siiski leidub.

Osaühingu Hiiumaa Tervisekeskus asutasite Te eelmisel aastal üksi, nüüd olete kolmekesi – kes millist rolli täitma hakkab?

Minu roll on see, et mul on palju kogemusi. Ma tegelikult hoopiski armastan väga arstitööd, nii et ma tahan, et kõik see administratiivtöö lõpuks langeks mu õlult ja ma saaksin kasutada neid kogemusi, mis mul on, inimeste heaks, et neid paremini ravida ja nende tervist parandada. Ma olen seda näinud Viljandis töötades, mu patsiendid on hoitud, ma olen Käinas kaks aastat tegelenud sellega, et patsientide raviskeemid saaksid paika ja ma loodan, et ma saan ka siin [Kärdlas – HR] abiks olla sellega.