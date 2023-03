Ilm 28. märts – 31. märts

Ilmataat on tagurpidi käigu keeranud ja talve tagasi toonud. Juba eile hommikul oli üle terve Lääne- ja Põhja-Eesti maa valgeks sadanud. See nädal toob sellele kerge lisa, tugevama lumesaju saab omale mandri idaosa. Pikemas vaates aga siiski tuleb võimule kevad, see nädal on lihtsalt pisike tagasilöök.