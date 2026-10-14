Jälgi meid
Pane leht kiiremini käima Päis

SPORT

AVAMÄNG | Viskoosa SK alustas saalihokihooaega napi kaotusega

Viskoosa SK alustas saalihokihooaega Raplamaa meistrivõistlustel 3:4 kaotusega Jäneda SK-le.

Avatar photo
Viskoosa SK meeskond hooaja esimesel mängul. | Foto: Viskoosa SK

Jäneda asus esimesel kolmandikul 2:0 juhtima, kuid Kasper Masti värav vähendas Viskoosa kaotusseisu 1:2-le. Teisel kolmandikul oli Viskoosa eest täpne Janori Remmelg ja viimasel Alo Mäesalu. Viskoosa jõudis vastasest ühe värava kaugusele, kuid viigistada ei suutnud.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 15. oktoobril

17. oktoober on hõimupäev. Heisakem lipud!

4 tundi ago

UUDISED

TASUTA KOOLITUSED | Hiiumaal hakatakse vähemat raiskamist õppima

Hiiumaal pakutakse tasuta koolitusi, kuidas vähendada toiduraiskamist, parandada rõivaid ja komposteerida biojäätmeid. Oktoobrist märtsini toimub viis tasuta koolitust, mille korraldavad Kassari Haridusselts ja Zero...

5 tundi ago

SPORT

KORVPALL | Hiiumaa meeskond pidi Haapsalu Herilastele alla vanduma

KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli meeskond kaotas reedel Saku II liiga kohtumises Haapsalu Herilastele 54:81.

6 tundi ago

SPORT

JALGPALL | FC Hiiumaa lõpetas kodus võiduga, duubel jäi liigas viiendaks

FC Hiiumaa alistas hooaja viimases kodumängus Läänemaa JK 4:0 ning jätkab Eesti jalgpallimeistrivõistluste II liigas võidulainel.

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×