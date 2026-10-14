AVAMÄNG | Viskoosa SK alustas saalihokihooaega napi kaotusega

Jäneda asus esimesel kolmandikul 2:0 juhtima, kuid Kasper Masti värav vähendas Viskoosa kaotusseisu 1:2-le. Teisel kolmandikul oli Viskoosa eest täpne Janori Remmelg ja viimasel Alo Mäesalu. Viskoosa jõudis vastasest ühe värava kaugusele, kuid viigistada ei suutnud.