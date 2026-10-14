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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Tulemas esimesed öökülmad

Ilm on võtnud pigem tasapisi jahenemise suuna. Järgneval nädalal võib Hiiumaal merest eemal ka esimesed öökülmad ära teha.
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Orav. | Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (15.10) jääme kahe rõhkkonna vahele. Suuremat sadu ei tule, võimalikud on vaid üksikud sajuhood.

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