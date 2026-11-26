Pärnu Võrkpalliklubi alistas 19. novembril võõrsil Bratislava Slovani 3:1. Uuskari oli 21 punktiga Pärnu resultatiivseim, kogudes 16 punkti rünnakul, neli servil ja ühe blokis. Pärnu oli võitnud ka kodumängu 3:0, kus Uuskari tõi 14 punkti.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Pärnus peetud Lääne päästekeskuse iga-aastasel päästevõrgustiku seminaril tunnustati piirkonna silmapaistvamaid tegijaid. Hiiumaalt pälvisid tunnustuse Emmaste vabatahtliku päästekomando pealik Jürgen Post ja Hiiumaa valla kriisivalmiduse...
TASKUHÄÄLING
Seekord rääkis köik jütud ära Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuse juhataja Triin Rajang, kes pärast enam kui kümmet mandril elatud aastat kodusaarele tagasi...
INTERVJUU
Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses töötab üle 30 inimese, kuid tööd jaguks veel kümmekonnale spetsialistile. Keskuse juhataja Triin Rajangu sõnul ei ole inimeste...
KULTUUR
Nuutrum teatri lavastuses “Kodumängijad” astuvad esimest korda kolmekesi üheskoos lavale Margus Tabor, tema abikaasa Garmen ja poeg Theodor. Etendus, mille selle aasta piletid on...