VÕRKPALL | Stefan Kaibald aitas Bigbank Tartu Balti liiga võidule

Tartu Ülikooli spordihoones peetud kohtumisel võitis kodumeeskond avageimi kindlalt 25:12. Teine ja kolmas geim kulgesid tasavägisemalt, kuid mõlemad lõppesid tartlaste 25:23 paremusega. Kogu kohtumine kestis 77 minutit.
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