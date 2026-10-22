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SPORT

VÕRKPALL | Stefan Kaibald aitas Bigbank Tartu Balti liiga võidule

Hiidlasest võrkpallur Stefan Kaibald kogus 13 punkti, kui Bigbank Tartu alustas 18. oktoobril Balti liiga uut hooaega 3:0 võiduga Läti klubi Ezerzeme/DU/Homelike üle.
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Stefan Kaibald tõi oma meeskonnale 13 punkti, neist 11 rünnakul ja kaks vastaste lööki blokeerides. | Foto: Airika Harrik

Tartu Ülikooli spordihoones peetud kohtumisel võitis kodumeeskond avageimi kindlalt 25:12. Teine ja kolmas geim kulgesid tasavägisemalt, kuid mõlemad lõppesid tartlaste 25:23 paremusega. Kogu kohtumine kestis 77 minutit.

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