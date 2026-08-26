VOLIKOGU LIIGE ARVAB | Hiiumaa vald investeerib end lõhki ja võib sattuda koomasse

Mais otsustas volikogu eraldada Palade lasteaia laienduse jaoks täiendavalt 230 000 eurot. Neljapäeval räägib vallavalitsus Kärdla lasteaia 2,6 miljoni eurosest ja Pargi tn 3 hooldekodu 700 000 eurosest eelarveületusest. Lisaks on tõenäoline, et valla enamusosalusega Sadama Üürimaja OÜ vajab lähiajal äriplaani jätkamiseks vallapoolset abi kuni 400 000 eurot. See tähendab, et esialgse eelarvega võrreldes peaks volikogu käesoleval aastal nõustuma täiendava 3,93 miljoni euro eraldamisega nimetatud projektide jaoks.