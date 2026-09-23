VIIS VÕITU | Tšaika seilas Dago karikavõitjaks

Tšaika alustas hooaega Karl-Aleks Pajuri käe all ning võitis juba esimese etapi. Juuli keskel toimus jahil suurem muutus, kui Tšaika uueks omanikuks ja kapteniks sai Indrek Ulla. Ulla jätkas sealt, kus Pajuri pooleli jättis, ning Tšaika kogus hooaja jooksul viis etapivõitu. Võit tuli ka 17. septembril peetud viimasel etapil.