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SPORT

VIIS VÕITU | Tšaika seilas Dago karikavõitjaks

Folkboot Tšaika, mis jõudis hooaja jooksul vahetada nii omanikku kui kaptenit, püsis sellest hoolimata esikoha konkurentsis kogu sarja vältel. Kümneetapiline avamerepurjetamise seeriavõistlus lõppes läinud neljapäeval Kärdla sadamas.
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Dago Karikasarja võistlusjuht Martin Berkmann. | Foto: Liisa Maksan

Tšaika alustas hooaega Karl-Aleks Pajuri käe all ning võitis juba esimese etapi. Juuli keskel toimus jahil suurem muutus, kui Tšaika uueks omanikuks ja kapteniks sai Indrek Ulla. Ulla jätkas sealt, kus Pajuri pooleli jättis, ning Tšaika kogus hooaja jooksul viis etapivõitu. Võit tuli ka 17. septembril peetud viimasel etapil.

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