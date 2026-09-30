Jälgi meid
Oktooberfest bänner

UUDISED

VASTASSEIS | Looduskaitseala moodustamine leiab poolt- ja vastuseisu (lisatud kodanike ja Hiiumaa metsaseltsi avaldused)

Kliimaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligi seitse protsenti saare pindalast, kirjutab Delfi. Kaitse alla soovitakse võtta mitmel pool Hiiumaal paiknevad vanad loodusmetsad, luitemetsad, sood ja rannikukooslused.
Avatar photo
Foto: Piret Eesmaa

Kogu kavandatav kaitseala asub riigimaal. Hiiumaa 28 800 hektarist riigimetsast jääks pärast uute alade kaitse alla võtmist piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kavandataval kaitsealal on registreeritud 101 kaitsealust liiki.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 1. oktoobril

Hiiu Leht 1. oktoobril Hiiukeelne juhtkiri | Leht vastudab oma sönade eest Arvamus | Suusarajad on, tahaks uisurada ka Arvamus | Hambad ristis pole...

7 tundi ago

SPORT

PINGED TRIBÜÜNIL | Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine viis Kärdlas konfliktini

FC Hiiumaa ja Tabasalu Ulasabat C.F.-i pühapäevase liigamängu kõrval tõusis tähelepanu keskmesse tribüünil toimunu. Kümmekonna külalismeeskonna poolehoidja valjuhäälne ja roppusi sisaldanud kaasaelamine ning pürotehnika...

8 tundi ago

GALERIID

GALERII | Hiiumaal sõideti esmakordselt crosskartidega

Hiidlane Madis Vanaselja sai Hiiumaal esimest korda sõidetud crosskartide rallisprindi Eesti meistri- ja karikavõistluste etapil Crosskart Xtreme klassis 13. koha. Partsi karjääris ja selle...

9 tundi ago

UUDISED

UUS JUHT | Hiiumaa raamatukogusid hakkab juhtima Ene Vannas

Hiiumaa Vallavalitsus nimetas loodava asutuse Hiiumaa Raamatukogud direktoriks Ene Vannase, kes asub ametisse 1. jaanuaril 2027.

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×