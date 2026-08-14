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SUVI

VAATA OTSE | Mihkli muuseumis köetakse neli tundi reheahju

14. augustil kell 10.00 -14.00 on kõigil huvilistel haruldane võimalus otseülekandena vaadata üht Eesti talurahvakultuuri kõige omasemat töölõiku – kuuma suitsuga vilja järelkuivatamist rehetoas.
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Rehemaja suitsunud palkide vahelt algab pea iga eestlase põlvnemislugu. Tegu on ainulaadse arhitektuurilise ja kultuurilise nähtusega kogu maailmas, kus üks hoone täitis elamu, rehe, töö- ja hoiuruumi ülesandeid. Rehemaja süda, põhjamaise elu kese, oli reheahi. Hiiglaslik reheahi täitis mitmeid eluks vajalikke ülesandeid eestlase ja hiidlase elus, olles toa-, rehe- ja leivaahi. Kuni 19. sajandi lõpuni, mil korstnate ehitamine valdavaks sai, kuulus igapäevaelu juurde ka suits rehetoas.

Vilja järelkuivatamine rehetoa partel oli eestlastele eluliselt tähtis. Suitsu saanud viljapead kuivasid kõlisevaks ning olid vastupidavamad hallitusele. Sel meetodil vilja kuivatamine on tänapäeval peaaegu kadunud ning täielikku protsessi näeb väga harva.

Rehekaamerast näeb protsessi algusest lõpuni:

  1. viljavihkude panemine partele,
  2. reheahju tule tegemine,
  3. rehetoa täitumine suitsuga,
  4. suitsulae tekkimine,
  5. suitsu hajumine pikkamööda,
  6. rehetoa tuulutamine.
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