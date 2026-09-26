UUE ELU LOOTUS | Käina kiriku loos peegeldub viis sajandit Hiiumaa ajalugu

Käina Martini kiriku lugu räägib ühekorraga Hiiumaa poliitilisest kujunemisest, sakraalarhitektuurist, usuelust, sõjast kui ka ajaloo uurimisest.
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Kolmapäeval lahvatanud tulekahju nullis Reheselja külas Karjaantsu talu pererahva ponnistused vana maja taastamisel. Talukohast loobuda pererahvas ei plaani, kuid enne tuleb elule jalad alla...
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