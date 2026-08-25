ULGUHIIDLANE | Jaagup eelistab mugavustsoonist välja astuda

Kui enamik inimesi mõtleb pikalt enne, kui televisiooni armastust otsima läheb, siis Jaagup otsustas end pigem visata ebamugavustsooni kui jääda mugavustsooni. Kanal 2 teleprojektis “Armastuse malev” osalemine tundus Jaagupile ägeda võimalusena proovida midagi sellist, mida ilmselt teist korda elus enam ei pakuta.
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