ULGUHIIDLANE | Jaagup eelistab mugavustsoonist välja astuda

Kui enamik inimesi mõtleb pikalt enne, kui televisiooni armastust otsima läheb, siis Jaagup otsustas end pigem visata ebamugavustsooni kui jääda mugavustsooni. Kanal 2 teleprojektis “Armastuse malev” osalemine tundus Jaagupile ägeda võimalusena proovida midagi sellist, mida ilmselt teist korda elus enam ei pakuta.