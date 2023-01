Tüüri teose maailma ­esmaettekanne USAs

Jaanuari lõpus tuleb USAs maa­ilma esiettekandele Erkki-Sven Tüüri Kolmas Viiulikontsert „Kõnelused Tundmatuga“. Helilooja ütles, et teos valmis juba kolm aastat tagasi, kuid planeeritud esiettekanne Frankfurdis jäi ära pandeemia puhkemise tõttu.

Teose initsiaator on maailma viiuldajate paremikku kuuluv Iisraeli-Ameerika viiuldaja Vadim Gluzman, kes soleerib Oregoni Sümfooniaorkestri ees. Orkestrit juhatab nende peadirigent ja muusika­direktor David Danzmayr.

Jaanuarikuus kõlab Tüüri looming ka Šveitsis, Zürichis. Sel nädalal on legendaarse Zürichi Tonhalle suures saalis ettekandel Erkki-Sven Tüüri Flöödikontsert „Lux Stellarum“. Soleerib möödunud aastal Berliinis maailma esi­ettekandel mänginud Berliini Filharmoonikute flöödisolist Emmanuel Pahud, Tonhalle orkestrit juhatab Paavo Järvi.

Nii Šveitsis kui USAs kohtub Tüür publikuga ja räägib oma teostest kontserdieelsetel vestlustel.