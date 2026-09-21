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TULETORN PEOPESAS | 39 tuletorni jõudsid postmarkidena Sõrule

Sõru muuseumis avatud näitusel saab näha 39 Eesti tuletorni, mis on kolme aastakümne jooksul jõudnud postmarkidele. Kõik need on joonistanud Eesti Meremuuseumi kunstnik Roman Matkiewicz, kes on kõiki tuletorne ise kohapeal visandamas käinud.
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Roman Matkiewicz rääkis näitusetuuril lugusid tuletornimarkide sünnist. | Foto: Eike Meresmaa

18. septembril avatud näitus “Eesti tuletornid postmarkidel 1995–2025. Meremuuseumi kunstnik Roman Matkiewicz 60” annab ülevaate Eesti Posti ja Eesti Meremuuseumi koostöös sündinud margisarjast. Väljas on 39 Eesti tuletorni kujutisega postmargi suurendused ning valik originaalidest, maksimumkaartidest, esimese päeva ümbrikest ja postitemplitest. Omaette osa moodustavad kunstniku joonistused ning nii mõnedki meeleolukad lood retkedelt tuletornide juurde.

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