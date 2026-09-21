TULETORN PEOPESAS | 39 tuletorni jõudsid postmarkidena Sõrule

Sõru muuseumis avatud näitusel saab näha 39 Eesti tuletorni, mis on kolme aastakümne jooksul jõudnud postmarkidele. Kõik need on joonistanud Eesti Meremuuseumi kunstnik Roman Matkiewicz, kes on kõiki tuletorne ise kohapeal visandamas käinud.