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TULEKAHJU | Reheselja külas hävis elumaja (Täiendamisel)

Kolmapäeva hommikul puhkes Reheselja külas Karjaantsu talus tulekahju, milles hävis elumaja. Inimesed põlengus viga ei saanud.
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Elumaja hävis pea täielikult. | Foto: Arabella Valtin

Häirekeskus sai teate

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