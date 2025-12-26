TORMINE NÄDALAVAHETUS | Laevareisid tühistatud, tuul rebis kortermajalt katuse

Veel lugemist:
GALERIID
Kui tavaliselt hõõruvad lohesurfarid tormise ilma peale käsi, siis torm Johannese iilid on neilegi liiast.
PERSOON
Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...
KULTUUR
Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab...
ISETEGEMINE
Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.