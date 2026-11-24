Novembri alguses kirjutas Eesti Ekspress, et Kaupo Heinma on sattunud tõsisesse konflikti vähemalt kuue loomaaia juhtivtöötajaga, kellest mitu nägi ainsa lahendusena direktori vahetumist. Pärast artikli ilmumist alustas linn loomaaias toimuva uurimist.
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TÖÖTÜLI | Hiiumaalt pärit Kaupo Heinma lahkub Tallinna loomaaia direktori ametikohalt
Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma lahkub omal soovil ametist 10. jaanuaril. Loomaaia juhtimisprobleemide analüüs näitas, et asutuse juhtimiskorraldus ja meeskonnatöö vajavad olulisi muutusi.
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